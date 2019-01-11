Damien Comolli'ye Fransa'dan teklif var

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, henüz beklentileri karşılamayan vatandaşı Slimani hakkında konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım" dedi.

Şenol Güneş, bazı taraftarların transferine karşı çıktığı Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Hataları olmuştur, hepimizin oldu ancak kalbi temiz bir çocuktur" dedi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımdaki geleceği merak konusu olan ve transfer edilebilecek futbolcular hakkında açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için yaptığı kampta AZ Alkmaar'la karşılaştı. Sarı-lacivertli takımın ilk golü, 12 pasın ardından İsmail Köybaşı'nın volesinden geldi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fatih Aksoy'un kiralanması için Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de yaptığı yanlış transfer politikasıyla eleştirin hedefindeki isim olan Damien Comolli'ye, Fransa'nın Nice takımından sportif direktörlük teklifi geldi.

1 Çotanak Stadı'nda sona gelindi Giresun'da yapılan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın büyük bir bölümü tamamlandı. Stadın önümüzdeki sezona yetiştirileceği öğrenildi.

2 Semih Kaya trafik kazası geçirdi Sparta Prag forması giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya, antrenmana giderken Mercedes marka arabasıyla kaza yaptı.

3 Belhanda: Ben 10 numara değilim Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, basın mensuplarını eleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu, "Maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar. Ben 8 numarayım" dedi.

4 Galatasaray'ın forvet planı Eren Derdiyok'la yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da henüz bir forvet transferi yapılmadı. Yönetim, Alan, Batshuayi ve Demba Ba'nın ardından Benjamin Tetteh'i de listeye dahil etti.

5 Benzia namaz sonrası kandurayı çıkardı Fenerbahçeli futbolcu Benzia'nın geçtiğimiz hafta cuma namazında giydiği kıyafete CHP üyesi İbrahim Sözen tepki göstermişti. Cezayirli futbolcu bu hafta cami çıkışı kandurayı çıkardı.

6 Tolgay: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan, kulüple bağlarını kopardı. 28 yaşındaki futbolcunun F.Bahçe'yle prensipte anlaştığı öğrenildi.

7 Feghouli: Slimani değil Fenerbahçe kötü Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, henüz beklentileri karşılamayan vatandaşı Slimani hakkında konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım" dedi.

8 Şenol Güneş transfer durumunu değerlendirdi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımdaki geleceği merak konusu olan ve transfer edilebilecek futbolcular hakkında açıklamalar yaptı.

9 Hakan Keleş: Beşiktaş Douglas'ı istedi Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'ın Douglas'ı transfer etmek istediğini söyledi. Keleş ayrıca siyah-beyazlıların genç stoperi Fatih Aksoy'a talip olduklarını da açıkladı.