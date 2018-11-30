Dani Alves Copa Libertadores'in yer değiştimesine kızdı

Güney Amerika Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan Copa Libertadores Kupası final rövanş maçı, olaylar nedeniyle önce 2 kez ertelendi daha sonra da İspanya'da oynanmasına karar verildi.

Gelecek pazar günü Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanması planlanan maç için Dani Alves tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Hayatımda gördüğüm ve göreceğim en utanç verici olay." dedi.

Boca Juniors ve River Plate maçının Güney Amerika dışında oynanması utanç verici diyen Alves, "Bunu spor duygusuyla, tutkuyla yaşayan bir Güney Amerikalı veya herhangi birisi böyle düşünür. Bunların ötesinde buna saygı olarak bakar." diye konuştu.

"Bir kaç aptalın yaptıklarından dolayı bu olayla hiçbir ilişkisi olmayan kişiler ceza çekmemeli" diyen Brezilyalı, "Boca-River finalini belki de bir kez görme şansları olacaktı; ancak şimdi bu ellerinden alındı çünkü Avrupa'ya taşındı. Bunun benimle ilgisi yok; ancak bir Güney Amerikalı, futbolu seven ve sağlıklı bir rekabet isteyen biri olarak, düşüncelerimi söylemek zorundayım. Umarım futbolun iyiliği ve bunların ötesinde olaylarla ilgisi olmayanlara saygı için bu maç Madrid'de oynanmaz." ifadelerini kullandı.

Dani Alves sözlerini, "Aptalları, olayları onlardan uzaklaştırarak eğitemezsiniz; güzel olayları onlara göstererek eğitirsiniz. Bunların ötesinde maçlara gittiklerinde duyguları, tutkusu ve fanatizmi deneyimlerler." diyerek tamamladı.