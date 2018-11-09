Dani Alves: Guardiola ile çalışmak seksten daha iyi

Brezilyalı sağ bek Dani Alves, İngiliz Sky Sports'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Barcelona'da birlikte çalıştığı teknik direktör Pep Guardiola için övgü dolu sözler kullanan Dani Alves, ''Onunla konuştuğum ilk günü çok iyi hatırlıyorum. İlk andan beni neden istediğini çok iyi anlatmıştı. Eğer beni takip edersen ilginç şeyler yapabiliriz demişti. Guardiola beni bir futbolcu olarak çok geliştirmişti. Birçok şey öğretti. Her röportajımda onun için dünyanın en iyi teknik direktörü diyorum. Çalıştığım en iyi kişi. Onunla beraber çok şey kazandık ve yaptığımız tek şey sadece onu izlemektii. Guardiola ile çalışmak seksten daha güzel.'' diye konuştu.

''CITY İLE ANLAŞMIŞTIK AMA PSG'YE TRANSFER OLDUM''

Juventus'tan ayrıldıktan sonra PSG yerine Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'e transfer olmaya çok yaklaştığını da itiraf eden Alves, ''Manchester City ile her konuda anlaşmıştık ama ailemin tercihi nedeniyle transferim gerçekleşmedi. Guardiola ile tekrar çalışmak çok isterdim. O da benim bunu ne kadar istediğimi biliyordu. Kararımdan pişman değilim ama futbol kariyerim henüz bitmedi. İngiltere, benim futboluma uygun bir yer. İngiliz futbolu da beni çok heyecanlandırıyor.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan PSG forması giyen Dani Alves, eski teknik direktörü Pep Guardiola hakkında ''Seksten daha iyi'' demesine rağmen İspanyol teknik adam aynı görüşte değil. Guardiola, Alves'in sözlerinin ardından ''Ben seksi tercih ederim.'' cevabını verdi.