Dani Alves kaleci oldu

Fransa Lig Kupası son 8 turunda PSG deplasmanda Sochaux karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaya PSG'nin Arjantinli yıldızı Di Maria yaptığı hattrick ile damga vururken Paris ekibinin diğer golü Cavani'den geldi.
ALVES KALEYE GEÇTİ
Sochaux'nun maçtaki tek golünü ise Florian Martin kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında PSG kalecisi Kevin Trapp kırmızı kartla oyun dışında kalırken oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Paris ekibinde kaleye Dani Alves geçti.