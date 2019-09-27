Dani Alves: Neymar mutlaka Barcelona'ya dönecektir

Sao Paulo'da forma giyen Dani Alves, Barcelona ve PSG'de birlikte forma giydikleri Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki futbolcu, Neymar'ın Barcelona'daki mutlu günlerini özlediğini ve oraya geri dönmek için uğraştığını söyledi.

"BİR YERDE MUTLUYSAN ORAYA DÖNMEYE ÇALIŞIRSIN"

Neymar'ın Barcelona'dan ayrılmadan önce mutlu olduğunu dile getiren Dani Alves, "Neymar birkaç yıl önce Barcelona'da devam etmeye karar verseydi, çok mutlu olurdu. Bir yerde mutlu olduğunda, tekrar mutlu olduğun yere dönmeye çalışırsın, bence şu anda onun yaptığı da o. Ben onun mutluluğunun hala Barcelona'da olduğunu düşünüyorum ve gelecekte de Barcelona'ya dönmek için uğraşacağına eminim." ifadelerini kullandı.

PSG'nin Fransa Ligi'nin 5. haftasında Strasbourg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde PSG taraftarları, transfer döneminde Barcelona'ya gitmek isteyen Neymar'a karşı küfürlü protestolarda bulundu. Neymar ise haftalar sonra çıktığı maçta takımına son dakikada rövaşata ile galibiyeti getirdi.