Dani Alves: Neymar yeterli saygıyı görmüyor

Sao Paulo'nun Brezilyalı yıldızı Dani Alves, undefined Paris Saint-Germain'de forma giyen vatandaşı Neymar hakkında açıklamalar yaptı.

"YAPILAN HAKSIZLIKLAR NEYMAR'A ZARAR VERDİ"

Neymar'a haksızlık yapıldığını dile getiren Alves, "Neymar sanıldığı kadar güçlü değil. O, çocuk gibi biri ve savunmasız. Yapılan haksızlıklar ona çok zarar verdi. Neymar artık hakkında söylenen yalanlar karşısında sessiz kalmamalı" dedi.

Neymar'ın daha çok saygı görmesi gerektiğini savunan Dani Alves, "Neymar, takımının en önemli oyuncusu ve dünya futbolunun en iyilerinden biri ancak yeterli saygıyı görmüyor. İnsanlar, Neymar'ın değerini anlamalı ve ona saygı duymayı öğrenmeli" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'de bu sezon 5 resmi maçta oynayan 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı.