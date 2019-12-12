Dani Carvajal: Dünyanın en iyileri Real'de oynamalı

Real Madrid'in sağ beki Dani Carvajal, Paris Saint-Germain'in süperstarı Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibine transfer olmasını istediğini söyledi.

"MBAPPE'NİN REAL'E GELMESİ ONUN İÇİN İYİ OLUR"

Dünyanın en iyilerinin Real Madrid'de olması gerektiğini kaydeden Carvajal, "Mbappe'nin Real Madrid'e gelmesi hem onun için, hem de takım için iyi olur. Dünyanın en iyileri Real Madrid'de oynamalı" dedi.

"RONALDO İLE FİNALEDE KARŞILAŞMAK İSTERİM"

Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir rakiple oynama konusunda hazır olduklarını belirten İspanyol oyuncu, "Kura konusunda rahatız, kimsenin bizimle eşleşmek istemediğini biliyoruz. Cristiano Ronaldo ile finalde karşılaşmak isterim" diye konuştu.

2013'te Real Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.