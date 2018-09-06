Dani Osvaldo: Futbolda çok kural var ben özgür biriyim

Kariyerinde Juventus, Roma, Fiorentina, Boca Juniors, Southampton gibi takımlarda oynayan ve 30 yaşında futbolu bırakma kararı alan İtalyan eski golcü Dani Osvaldo, flaş sözler kullandı.

FUTBOLDA ÇOK KURAL

İngiliz The Sun gazetesine röportaj veren Osvaldo, ''Futbolu bıraktığımda 30 yaşındaydım. İnsanlar bu kararımı anlamadı. Çılgınlık yapıyorsun, her şeye sahipsin. Dünyadaki en iyi takımlarda oynadın ama bırakma kararı mı alıyorsun? dediler. İnsanlar anlamadı ama müzik benim tutkumdu. Futbolda çok fazla kural var. Çok çok kural. Bu kuralları sevmedim. Ben özgür olmayı seviyorum.'' diye konuştu.

ARTIK ÖZGÜR VE RAHATIM

Kariyerine müzik sektöründe devam eden Osvaldo, ''Futbol kariyerimle gurur duyuyorum ama futbolda gerçek olmayan bir hayatı yaşıyorsunuz. Size bir değer biçiyorlar. Eğer iyiyseniz 50 milyon değeriniz oluyor ama iyi değilseniz bir hiçsiniz. Ben hassas birisiyim. Artık yorulmuştum, çıldırıyordum ve hayatımı müzikle devam ettirmek istedim. Artık özgür ve rahatım. Ve çok mutluyum.'' dedi.