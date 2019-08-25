Daniel Sturrdige Trabzonspor'a imza attı

Trabzonspor, İngiliz yıldız Daniel Sturrdige için imza töreni düzenledi.

Deneyimli futbolcu büyük mutluluk yaşadığını belirtirken, kulübe katkı sağlamak adına 1000 adet forma satın aldı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Bordo-mavili takımla 2+1 yıllık kontrat yapan 30 yaşındaki futbocu şunları söyledi:

"Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum. Trabzonsporla ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum.

Tabii ki başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün de zaten ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm.

Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten hepimizin ortak hedefi başarılı olabilmek. Ben de kendi adıma buna katkı sağlamaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Ben de bu mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız."

İmza törenin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer ettiğimiz oyuncular ve kadromuzdaki oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Geniş bir coğrafyada tanınıyor. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?" diye sordu.

Daniel Sturridge ise, "Şimdilik 1000 forma alıyorum. Taraftarlarımızla birlikte büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik 1000 adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.