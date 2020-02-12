1 Fenerbahçeli taraftarlar TFF'yi protesto etti Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu yönetimlerine istifa çağrısında bulunarak TFF'ye yürüdü.

2 Daniel Sturridge'in kar üstündeki dansı beğeni topladı Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge, Twitter hesabından paylaştığı videoda kar üstünde yaptığı dansla, sosyal medyada gündem oldu.

3 3 İngiliz takımı Ozan Tufan'ın peşine düştü Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatlerini üzerine çeken Ozan Tufan'a, Everton ve Southamptan'ın ardından eski günlerini arayan Sunderland da talip oldu.

4 MHK'dan hakem atamalarında 4 sürpriz Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre Serkan Tokat, Ümit Öztürk, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu hafta oynanacak maçlarda görev alamadı.

5 Falcao: Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağım Galatasaray'da sakatlığı geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek. Kolombiyalı yıldız, kulüp çalışanları ve tesis personeline Kadıköy'de gol atacağının sözünü verdi.

6 Alex ile Hürriyet Gücer arasında gülümseten konuşma Eski futbolcu Hürriyet Gücer’in, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın Kadıköy'deki heykelinin önünde poz verdiği fotoğraf, sosyal medyada beğeni topladı.

7 Sumudica: Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Marius Sumudica, "Saçlarıma bakın, beyazladım. Kalbimde ne oluyorsa kafama yansıyor" diyerek isyanını dile getirdi.

8 TFF, sarı kart cezası kuralında değişikliğe gidiyor TFF, MHK ve Kulüpler Birliği'nin dün Riva'da yaptığı toplantıda alınan karara göre, gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nda ve ligde görülen kartlar birbirini bağlamayacak.

9 Sergen Yalçın: Sahada olmak için iyi çalışın Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, tesislerdeki katı kuralları esnetti. Tecrübeli hoca, futbolculara "ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz, mücadele edin ve formayı alın" mesajını verdi.