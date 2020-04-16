Daniele Rugani: Testlerimiz negatif çıktı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri de İtalya oldu.

Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Daniele Rugani de ülkede salgına yakalanan isimlerden biriydi. İtalyan ekibi, geçtiğimiz gün oyuncunun tedavi sürecini tamamladığını ve virüsü yendiğini açıklamıştı.

''ÜÇÜMÜZÜN DE TEST SONUÇLARI NEGATİF''

Koronavirüs tedavisi gördüğü için 35 gündür hamile kız arkadaşından uzak kalan Rugani, sonuçlarının temiz çıkması üzerine sevgilisine kavuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İtalyan futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

''Ayrı kaldığımız 35 günden sonra birlikteyiz. Bu doğru bir seçimdi ama bir o kadar da zorluydu. Nihayet sizlere güzel haberlerimiz de var. Üçümüzün de koronavirüs testleri negatif çıktı. Sonunda hep beraberiz.''