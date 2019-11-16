Danimarka Cebelitarık'a 6 attı

EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda Danimarka ile Cebelitartık karşı karşıya geldi. Mücadelenin 12. dakikasında Skov ile öne geçen Danimarka devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Gytkjaer ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, 51. dakikada Braithwaite ile skoru 3-0'a getirdi. Robert Skov 64. dakikada takımını iyice rahatlattı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Eriksen çıktı ve farkı 5'e yükseltti.

SON SÖZÜ ERİKSEN SÖYLEDİ

Son golü de Eriksen attı ve Danimarka, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Danimarka, son maçta İrlanda Cumhuriyeti'nden 1 puan alması halinde EURO 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

Cebelitartık'ın ise henüz puanı bulunmuyor.