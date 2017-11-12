Danimarka ile İrlanda yenişemedi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off mücadelesinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda karşılaştı.

Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti’ni ağırladığı mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0’lık skorla girildi.

İkinci devrede Danimarka atak oyuncularını sahaya sürmesine rağmen aranan gol bulunamadı.

Son dakikalarda Danimarka’nın yoğun baskısına direnen İrlanda, Danimarka ile deplasmanda berabere kalarak istediğini aldı.

İKİ TAKIM DA AZ GOL YİYEREK TURLAMIŞTI

Birbirine eşit seviyede olan her iki ülke takımının en önemli özelliği az gol yemeleri. İrlanda eleme maçlarında sadece 6 gol yerken, Danimarka 8 gol yemişti.



Dünya kupasına katılmaya hak kazanan taraf 14 Kasım Salı Dublin’de yapılacak rövanşın ardından belli olacak.



Diğer baraj maçlarında ise Pazar akşamı İsviçre deplasmanda 1 golle mağlup ettiği Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak.



Yunanistan, ilk maçta 4-1 yenildiği Hırvatistan’ı ağırlayacak.



Pazartesi akşamı da İtalya evinde İsveç ile karşılaşacak. İtalya deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetmişti.