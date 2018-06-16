Danimarka Peru'yu tek golle geçti

1 Arjantin ilk maçında puan kaybetti Arjantin, Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta İzlanda ile 1-1 berabere kaldı.

2 Mohamed El Shenawy ödülü reddetti Mısır-Uruguay maçı sonrası karşılaşmanın oyuncusu seçilen Mohamed El Shenawy, bira markası olduğu için Budweiser #ManoftheMatch ödülünü kabul etmedi.

3 Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı Fransa ile Avustralya arasında oynanan maçta video hakem kararıyla penaltı verildi. İşin ilginç tarafı bazı futbolseverler kararın yanlış olduğunu düşünüyor.

4 Fatih Terim'in forvet listesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis'in satılması durumunda iki forvet transferi istedi. Terim'in listesinde Andre Silva, Danny Welbeck, Oumar Niasse ve Ahmed Musa yer alıyor.

5 Şenol Güneş'in 4 futbolcu hakkındaki raporu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Boyko, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in mutlaka takımdan gönderilmesini istedi.

6 Pique: Ronaldo hep kendini yere atıyor 3-3 sona eren Portekiz-İspanya maçı sonrası açıklamalarda bulunan Pique, hat-trick yapan Ronaldo'yu hakemi kandırmakla suçladı.

7 Şenol Güneş, İlhan Mansız'ı istiyor Başkan Fikret Orman'ın Guti ile anlaşmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in İlhan Mansız'la çalışmak istediği ortaya çıktı.

8 Emre Belözoğlu: Eve gidip sinirden ağlıyorum Hırslı yapısından dolayı çok hatalar yaptığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Çok samimi söylüyorum bazen sinirden ağladığım zamanlar olmuştur" dedi.

9 Cüneyt Çakır tarihe geçti İran-Fas mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, iki Dünya Kupası'nda da düdük çalan ilk Türk hakemi oldu.