Danimarka Peru'yu tek golle geçti

Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Danimarka, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Peru'yla karşılaştı.
VAR PENALTI VERDİ, GOL OLMADI
Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Peru, video asistan hakem kararıyla penaltı kazandı. Topun başına gelen Cueva üstten topu auta attı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.
DANİMARKA TEK GOLLE KAZANDI
İkinci yarıda Peru Danimarka karşısında daha çok gol fırsatı yakalamasına karşın Kasper Schmeichel'ı geçemedi. Danimarka 59. dakikada Yussuf Poulsen'in attığı gol ile sahadan galibiyetle ayrıldı.