Danimarka'da ilk Türk kökenli hakem tarihe geçti

Ligin 4. haftasında Randers FC-FC Nordsjaelland arasında önceki gün oynanan ve 3-1 biten karşılaşmada, ilk kez düdük çalan Uslu bir Türk olarak Danimarka futbolunda tarihe geçti. Uslu yönetimiyle otoritelerden tam not alırken, ileride adından sıkça söz ettireceği belirtildi.

Uslu, 2016’dan bu yana Danimarka 1. Ligi’nde 56 karşılaşma yönetti. Geçen sezon 15 Süper Lig karşılaşmasında 4. hakem olarak görev yapan Uslu, Danimarka Süper Lig hakemliğine yükselen iki isimden biri oldu.

İLK TÜRK HAKEM

Duygularını ifade eden Aydın Uslu, Danimarka Süper Ligi’nde ve ülke futbol tarihinde ilk kez maç yöneten bir Türk kökenli hakem olmaktan ötürü gurur duyduğunu, hedefinin hem genç nesile örnek olmak hem de uluslararası arenada adından söz ettirmek olduğunu ifade etti.