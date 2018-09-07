Danimarka'daki krizi Simon Kjaer çözdü

Önceki akşam deplasmanda Slovakya'ya karşı oynanan özel karşılaşmaya, 2. ve 3. Lig ile Futsal Milli Takımında oynayan futbolculardan oluşan Alternatif Milli Takımla çıkan Danimarkabu maçtan 3-0 yenik ayrılmıştı.

Bu pazar günü kendi sahasında Uluslar Ligi ilk maçında Galler ile karşılaşacak olan Danimarka'da, önceki akşam federasyon ile milli futbolcular arasında reklam krizine geçici olarak çözüm bulunduğu ve Galler maçına as kadronun çıkacağı açıklanmıştı.

Ekstra Bladet'in haberine göre, Danimarka Futbol Federasyonu ile Futbolcular Derneği arasında köprü kuran tek isim eski F.Bahçeli milli takım kaptanı Simon Kjaer.

Sevillalı ünlü yıldız Kjaer'in, başkent Kopenhag'ın kuzeyinde bir adreste masanın etrafına Danimarka Futbol Federasyonu başkanı Jesper Möller, iki başkan yardımcısı Thomas Christensen ve Bent Clausen ile Futbolcular Derneği başkanı Mads Öland ve milli takımı Rusya sonrası bırakan Kopenhaglı William Kvist'le birlikte oturarak sorunu geçici olarak çözüme kavuşturan isim olduğu vurgulandı.

Milli Takım kaptanı Kjaer'in masada olmasıyla, toplantı ikliminin daha ılımlı bir havada geçtiği ve eski anlaşmanın geçici olarak 30 Eylül'e kadar devam etmesinde varılan kararda büyük rolünün olduğuna işaret edildi.

Simon Kjaer'in köprü görevi yaptığı, Slovakya maçı dönüşü önceki gün öğleden sonra gerçekleşen görüşmede, 9 aydır futbolcularla ticari reklam hakları görüşmelerini yürüten federasyon direktörü Claus Bretton-Meyer safdışı bırakıldığı kaydedildi.

Futbol Federasyonun iki as başkanın federasyon içinde, Ligler Birliği ile Yerel Liglerin başkanları olarak en ağır toplar oldukları ve karar verme hakimiyetini ellerinde bulundurdukları belirtildi.

Danimarka Milli Takım futbolcuların Slovakya maçı öncesi yaptıkları "Var olan anlaşmanın geçici olarak bu ayın sonuna kadar uzatılması" önerisini kabul etmeyen Futbol Federasyonu başkanı Jesper Möller ve ekibinin, Simon Kjaer'in de masada olduğu çözüm toplantısında, Galler maçının seyrini değiştirmek için kararlarından vazgeçip bunu kabul ettikleri vurgulandı.

Galler maçı sonrası önümüzdeki pazartesi günü yeniden masaya oturacak olan tarafların, Dublin'de 13 Ekim'de Danimarka'nın İrlanda'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesine kadar yeni bir anlaşma yapmaları gerekiyor.