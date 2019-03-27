Danimarka'dan muhteşem geri dönüş

EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda İsviçre ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 19. dakikasındada Freuler ile golü bulan İsviçre devreye 1-0 önde girdi. Granit Xhaka 66. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

İsviçre, 76. dakikada Embolo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi.

DANİMARKA 6 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Danimarka 84. dakikada Zanka ile farkı 2'ye indirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Christian Gytkjaer sahneye çıktı ve durumu 3-2 yaptı.

Son sözü 90. dakikada Dalsgaard söyledi ve İsviçre ile Danimarka 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İsviçre'nin puanı 4'e yükselti. Danimarka ise ilk puanını aldı.

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