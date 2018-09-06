Danimarka'nın yeni takımı: Youtuber, marangoz, öğrenci

Danimarkalı futbolcuların ticari hakları için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine, Danimarka Futbol Federasyonu, alt liglerden ve Futsal Milli Takımı oyuncularından alternatif bir milli takım oluşturdu.

Slovakya ile oynanan hazırlık maçına as takımıyla çıkamayan Danimarka, kısa sürede topladığı kadroyla sahada yer aldı. 90 dakika sonunda kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçeli Martin Skrtel ve Trabzonsporlu Kucka'lı Slovakya oldu.

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TOPLAMA TAKIMLA SAHAYA ÇIKTILAR

Danimarka milli takımı görev yapan isimler arasında satış uzmanı, marangoz, YouTuber, tekne mekanikeri, gardiyan, üniversite öğrencisi gibi meslek gruplarına dahil futbolcular yer aldı. Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşacak olan Danimarka'nın yine aynı kadroyla sahada olması bekleniyor.

Öte yandan, kendisinin seçmediği bir milli takımın başında olmak istemediğini bildiren Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide ve yardımcısı Jon Dahl Tomasson'un yerine ise Danimarka'nın ünlü futbolcularından John 'Faxe' Jensen, iki maçlığına teknik direktörlüğe getirildi.

Danimarkalı bazı isimlerin mevkileri ve meslekleri şöyle:

Kaleci Larsen: Satış danışmanı

Stoper Bommelund: Lise öğrencisi

Stoper Bannis: Danışman

Stoper Skraep: Marangoz

Sağ açık Johansson: Youtuber

Defansif orta saha Kempel: İnşaatçı

Ofansif orta saha Jorgensen: Gardiyan

Sol açık Vollesen: Öğrenci

Forvet Holm: İşsiz

Forvet Offenberg: Satış elemanı

Sol forvet Fonss: Yat tamircisi