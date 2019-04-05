Danny Rose: Futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum

Milli arada İngiltere'nin Karadağ ile oynadığı karşılaşmada Karadağlı bazı taraftarlar, İngiltere Milli Takımı'ndaki siyahi oyunculara yönelik ırkçı saldırıda bulunmuş ve UEFA konuya el atarak soruşturma başlatmıştı.

ARTIK CANIMA TAK ETTİ

Karadağ'da ırkçı saldırıya maruz kalan isimlerden olan Tottenham'ın yıldızı Danny Rose, futbolu bırakmak için can attığını söyledi. Irkçılığa maruz kaldığından dolayı futbolu bırakmak istediğini söyleyen Rose, ''Artık dört, beş ya da altı yılım kaldı. Futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Futbolun içinde çok fazla politika var. Canıma tak etti! Kalan yıllarımda futboldan keyif almak istiyorum ve emekli olmak için can atıyorum'' şeklinde konuştu.

Irkçılığa verilen cezaların yetersiz olduğuna da dikkat çeken deneyimli futbolcu, ''Cezalar yetersizse ne yapabilirsiniz ki? Benim teknik direktörüm Burnley maçında hakemle tartıştığı için iki maç ceza aldı. Fakat bir ülke, ırkçılığa rağmen küçük bir para cezasına çarptırılıyor. Bu durum üzücü'' dedi.

2013'ten bu yana Tottenham için ter döken 28 yaşındaki yıldız sol bek, bugüne kadar İngiltere Milli Takımı'nda 26 maçta görev yaptı.