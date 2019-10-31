Dansöz oynatan futbolcular Fatih Terim'i kızdırdı

Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaray'da yeni bir kriz çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin zor günler yaşadığı günlerde bir de üstüne 3 futbolcunun doğum günü partisine katılması yönetimi, taraftarı ve Fatih Terim'i sinirlendirdi.

FATİH TERİM'DEN UYARI

Ezeli rakibe kaybedilen maçın üstünden 2 gün geçmişken partide dansöz oynatan Lemina, Babel ve Donk'un görüntüleri Terim'i adeta çıldırttı. Deneyimli teknik adam dün oyuncularıyla idman öncesinde bir konuşma yaptı.

Donk doğum günü partisinde halay çekti - VİDEO

Özellikle oğlu ameliyat olduğu için derbide forma giymeyen Donk'un böyle bir partide görüntülenmesi sonrası sert bir şekilde uyarıldığı öğrenildi.

Sosyal medyaya düşen bu görüntüler Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu da rahatsız etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Twitter'dan 3 futbolcuya sert yorumlar yaptı.

Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı - VİDEO

Öte yandan Fatih Terim'in yarın ligde oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında Babel, Lemina ve Donk'u oynatıp oynatmayacağı merak konusu.