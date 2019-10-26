D'Antoni: Şampiyonluk penceremiz 2-3 yıl daha açık

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, Rockets ekibinin 2-3 sene daha şampiyonluk yarışında bulunabileceğini söyledi.

Rockets, 2015'te Batı Konferansı Finallerine ulaştığından beri bir şampiyonluk yarışmacısı oldu ve bazıları, James Harden'ın 30 yaşına geldiği için bu pencerenin ne kadar uzun süre açık kalacağını merak ediyordu.

"HARDEN GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE"

D'Antoni, bununla ilgili cevabında, "Açık. James sadece 30 yaşında ve gücünün zirvesinde. Her yıl daha iyi oluyor. Tüm odağı bir şampiyonluk kazanmak ve bunun da peşinden gidiyor. Russ'la beraber olduğum zaman için de diyebilirim ki, onun için de aynı. İki üç yıldan daha uzun sürebilir mi? Bilmiyorum, kimsenin bildiğini sanmıyorum. Ancak James'in iki, üç yıl daha böyle olmamasının hiçbir nedeni yok." şeklinde konuştu.