Dany Nounkeu Fransa yolcusu

Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor, Bursaspor, Karabükspor formaları giyen ve son olarak Akhisarspor ile sözleşmesi yaz aylarında bittikten sonra bir süredir kulüp arayan Dany Nounkeu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

"YENİ BİR REKABETE HAZIRIM"

33 yaşında futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyleyen Kamerunlu oyuncu, "Tecrübelerimi genç Toulouse ile paylaşmak istiyorum. Şu anda boştayım ve yeni bir rekabete hazırım. Birçok farklı proje geldi önüme ancak kalbim Toulouse'da ve önceliğim oraya geri dönmek. İyi durumda olmak ve yüksek seviyede oynamak için eski takımımla idmanlara devam ediyordum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 155 maçta 12 bin 706 dakika süre alan Dany, 1 gol ve 4 asistle skor katkısında bulunmuştu.