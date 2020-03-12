Daragh'ın mektubundan beri Liverpool'un yüzü gülmüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i dün akşam evinde ağırlayan İngiliz devi Liverpool, uzatmalara giden mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Premier Lig'de 28 hafta boyunca yenilmeyen Liverpool'un düşüşü ise 10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh'ın, Jürgen Klopp'a yazdığı mektuptan sonra başladı.

4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Koyu bir Manchester United taraftarı olan 10 yaşındaki Daragh Curley, kırmızılı ekibin teknik direktörü Jürgen Klopp'a "Lütfen Liverpool’un sıradaki maçını kaybetmesini sağla" konulu bir mektup kaleme aldı.

Başarılı teknik adam küçük taraftara, "Ne yazık ki bunu yapamam. Senin, Liverpool'un kaybetmesini istediğin kadar, Liverpool'un kazanmasını isteyen çok sayıda insan var. Onları üzemem" yanıtını vermiş olsa da işler pek de onun tahmin ettiği gibi gitmedi.

Daragh'ın hayalleri gerçek oldu ve Liverpool, o tarihten itibaren çıktığı 4 maçın 3'ünden mağlup ayrıldı.