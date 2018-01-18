Darüşşafaka Alba Berlin'i devirdi

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Alman temsilcisi ikinci kez yenildi. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 5. dakikası Darüşşafaka'nın 10-6 üstünlüğü ile geçildi.

Siva ve Peno ile bulduğu üç sayılık basketlerle öne geçen Alba Berlin, hücumda tempoyu yakalamakta sorun yaşayan yeşil-siyahlılara karşı ilk periyodu 22-17 önde bitirdi. İkinci periyotta da hücumda etkili olan Alman ekibi, 16. dakikaya 34-31 önde girdi.

Savunmada etkisiz kalan Darüşşafaka, dış atışlarda Wilbekin ve Muhammed Baygül'le sayılar bulmasına rağmen Alba Berlin karşısında soyunma odasına 45-44 geride gitti.

Üçüncü periyoda taraftarının desteğiyle başlayan Darüşşafaka, Muhammed Baygül, Eric ve Johnson ile 7-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada 53-47 öne geçti. Alba Berlin karşısında savunma etkinliğini artıran yeşil-siyahlılar, hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam ederek son çeyreğe 65-54 önde girdi.

Dördüncü periyoda boyalı alanda bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka, karşılaşmanın bitimine 3 dakika kala farkı 17 sayıya çıkardı: 80-63. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren yeşil-siyahlılar, Alba Berlin'i 82-70 mağlup etti.