Darüşşafaka Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i devirdi

Ev sahibi ekip bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, pota altından bulduğu sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-17. Farkı bir ara 16 sayıya (6-22) kadar yükselten Almanya temsilcisi, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka Tekfen karşısında birinci periyodu 27-14 üstün tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

Ev sahibi ekip, ikinci çeyreğe iyi bir başlangıç yaptı. Evans, Diebler ve Kartal Özmızrak'la üç sayılık basketler kaydeden Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 26-29. Tempolu geçen mücadelede pota altındaki etkinliğini sürdüren Bayern Münih, Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste dış atış isabetlerine rağmen soyunma odasına 50-44 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Bayern Münih, ikinci yarıya Dedovic'in basketleriyle başladı. Konuk ekip, top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 23. dakikada farkı tekrar açtı: 44-58. Boyalı alanı iyi savunan Almanya temsilcisi karşısında dış atış isabetleriyle etkili olmaya devam eden ev sahibi takım, 28. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 60-61. Skor üstünlüğünün son bölümde sıklıkla el değiştirdiği üçüncü çeyreği Bayern Münih, 67-65 üstün bitirdi.

SON PERİYOT

Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'in boyalı alandaki savunma sertliğini kırmayı başarırken, 32. dakika 69-69 eşitlikle geçildi. Hızlı hücumlardan skor üreten rakibine üç sayı çizgisinin gerisinde karşılık veren yeşil-siyahlılar, Kidd'in dış atış isabetiyle 37. dakikada 79-77 öne geçti. Dedovic ile Eric arasında yaşanan gerginliğin ardından Douglas'ın sayılarıyla oyunun kontrolünü eline alan Darüşşafaka Tekfen, bitime 1 dakika 42 saniye kala skoru 84-79'a getirdi. Koponen'le peş peşe kritik basketler bularak oyundan kopmayan Bayern Münih, bitime 21 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 88-87. Kalan sürede faul hakkını dolduran konuk ekip karşısında serbest atış çizgisinde Douglas ile sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, maçı 92-87 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmanın ikinci yarısı, yaşanan teknik sorundan dolayı yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Darüşşafaka Tekfen: 92 - Bayern Münih: 87

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Emilio Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 26, Mert Akay, Kidd 8, Evans 20, Eric 6, Kartal Özmızrak 13, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Oğuz Savaş 2, Peiners, Diebler 6

Bayern Münih: Dedovic 20, Jovic 10, Koponen 23, Lucic 9, Radosevic 8, Barthel 8, Dangubic, King, Lo, Williams 5, Booker 4

1. Periyot: 14-27

Devre: 44-50

3. Periyot: 65-67