Darüşşafaka Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a yenildi

Bu sonuçla Panathinaikos 6. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10'u üst üste olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşadı.

Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 22-16 önde tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, dördüncü çeyreğe girilirken farkı 4 sayıya (57-53) indirdi.

Darüşşafaka Tekfen, maçın 35. dakikasında skorda eşitliği sağlamasına karşın (65-65), ev sahibi takımın son 2 dakika 47 saniyelik bölümde attığı basketlere engel olamadı ve karşılaşmadan 75-67 mağlup ayrıldı.