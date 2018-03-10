Darüşşafaka Eurocup'ta yarı finale çıktı

Çeyrek finalin lk maçını İstanbul'da 57-54 kazanan Darüşşafaka, deplasmandaki mücadeleyi 78-71 kazanarak Eurocup'ta adını yarı finale yazdırdı.

WİLBEKİN YILDIZLAŞTI

Darüşşafaka'yı galibiyete taşıyan isimlerin başında Scottie Wilbekin geldi. ABD’li oyuncu attığı 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Daçka'da ayrıca Jajuan Johnson 12, Stanton Kidd 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Buducnost'ta Kyle Gibson 19, Nikola Ivankovic 16 sayıyla mücadele etti.

4 Darüşşafaka, yarı finalde UNICS Kazan'ı çeyrek final serisinde 2-0'la geçen Bayern Münih ile eşleşti. Öte yandan Buducnost ile oynanan ilk maçta sakatlanan James Bell’in sağ ayağında kırık tespit edildi. Karşılaşmada forma giyemeyen Bell’in bu sezon yeniden forma giymesi zor görünüyor.