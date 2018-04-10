Darüşşafaka finalde avantaj peşinde

Gençlerbirliği atkısı takan bir grup holigan, dün oynanan Galatasaray maçı öncesi takımlarını desteklemek için Ankara'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı sonrası Belhanda, Maicon ve Gomis'i üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "En iyi futbolu oynamakla övünen takımın (Beşiktaş) 2 puan gerisindeyiz" diyerek yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

"Nerede kalmıştık" tweetiyle iddialı bir şekilde G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim, 11 haftalık performansıyla Tudor'un gerisinde kaldı.

Süper Lig'de 28. hafta, Gençlerbirliği-Galatasaray maçıyla sona erdi. Yarıştaki 4 takım arasında en avantajlı fikstüre sahip olan ekip Fenerbahçe.

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Valbuena, Aykut Kocaman'a sitem etti

Fenerbahçe forması giyen Valbuena, Fransa basınına verdiği röportajda Aykut Kocaman'a sitem etti. Fransız yıldız "Her şey iyi gidiyordu. Ancak bir yanda yedek kalmaya başladım" dedi.