Darüşşafaka, Olympiakos deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY EuroLeague 30. ve son hafta maçında cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele beİN Sports 4'ten canlı olarak yayınlanacak.
Ligde iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, 5 galibiyet ve 24 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Geride kalan 29 haftada 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise averajla 11. basamakta bulunuyor.
David Blatt'ın başantrenörlüğünü üstlendiği Yunan ekibi, karşılaşmadan galip ayrılarak normal sezonu ilk 8'de tamamlayıp play-off'a kalmayı hedefliyor. Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmada Olympiakos'u 79-75 mağlup etmişti.