Darüşşafaka Tekfen 46 sayı fark yedi

THY Euroleague'in 6. haftasında Bayern Münih'e konuk olan Darüşşafaka Tekfen, Almanya deplasmanından farklı mağlubiyetle döndü.
Karşılaşmayı 116-70 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, sezonun 5. yenilgisini aldı. Tek galibiyetini 2. hafta maçında Buducnost'a karşı alan Darüşşafaka Tekfen'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bayern Münih ise 3. galibiyetini aldı.
Dış atışlarda oldukça yüksek yüzdeyle oynayan Bavyera ekibi, kullandığı 26 üçlükten 18'inde isabet sağladı. Temsilcimiz ise 22 dış atışın 8'ini skora çevirebildi. Darüşşafaka Tekfen maç boyunca 12 top kaybı yaparken, Bayern Münih'te bu sayı 4'te kaldı. Daçka'da Jeremy Evans 20 sayıyla maçın en skoreri oldu.
BAYERN MÜNİH: 116 - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: 70
Salon: Audi Dome
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Robert Vyklicky (Çekya)
Bayern Münih: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak 4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş, Peiners 7, Diebler 3
1. Periyot: 21-17
Devre: 54-35
3. Periyot: 87-50