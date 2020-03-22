Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

1 Ahmet Nur Çebi'den eski yönetime 'koronavirüslü' gönderme Gündeme dair açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüsün ekonomik etkisiyle ilgili konuştu. Çebi, ''Bu kulüpler ne başkanlar, yöneticiler gördü. Virüsün etkisi ne ki?'' dedi.

2 Koronavirüse rağmen nargile kafede görüldü Etkisi günden güne artan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 'evde kal' çağrısı yapılırken, Schalke 04 forması giyen Amine Harit, nargile kafede görüntülendi ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

3 Jose Sosa'dan Obi Mikel'e 'koronavirüs' tepkisi Trabzonspor'da koronavirüs nedeniyle sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'le, Jose Sosa'nın Başakşehir maçı öncesi tartıştığı ve Sosa'nın Mikel'e, "Çözüm bu değil" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

4 Galatasaray, transfer formülünü buldu Galatasaray üç oyuncusunu satarak, transfer için bütçe yaratarak, derin bir nefes almak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Feghouli ve Belhanda bu yaz satış listesindeki isimler olarak belirlendi.

5 Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Çin'in Shandong Luneng ekibinde forma giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 32 yaşındaki oyuncu Çin Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan ilk isim oldu.

6 Sokağa çıkma yasağının etkilediği spor adamları İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirdi. İşte spor dünyasından yaş sınırına takılan o isimler...

7 Yönetimden Lens'e izin yok Beşiktaş'ta, Kevin Prince Boateng’in yanı sıra Jeremain Lens’in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu öğrenilirken, Hollandalı oyuncuya izin çıkmadı.

8 Mehmet Zeki Çelik: Sınırlar kapatıldı, gelemedim Fransa'da forma giyen Mehmet Zeki Çelik sınırlar kapandığı için Türkiye'ye gelemediğini belirterek, "Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek" dedi.

9 Paulo Dybala koronavirüse yakalandı Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.