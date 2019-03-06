Darüşşafaka Tekfen'in misafiri Panathinaikos

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 7 Mart Perşembe günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak maç, 20.15'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 21 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Ligde 11 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 11. sırada yer alan Panathinaikos ise normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off'lara girmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Panathinaikos 75-67 kazanmıştı.