Darüşşafaka, Yeşilgiresun'u farklı geçti

Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka 5. dakikada Eric'in basketiyle 9 sayılık fark yakaladı: 4-13. Konuk ekip 6. dakikada Wilbekin sayısıyla Yeşilgiresun Belediyespor karşısında farkı 17'ye (6-23) taşıdı. Darüşşafaka, bu çeyreği 31-16 önde kapadı.
DAÇKA DEVREYE ÖNDE GİRDİ
İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka, bu periyodun sonlarına doğru farkı daha da açtı. Konuk ekip 19. dakikada Johnson'un basketiyle 27 sayı (31-58) fark yakalarken devreye de 59-35 önde girdi.
DAÇKA FARKLI KAZANDI
Üçüncü çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor karşısında farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka bu çeyreği de 76-50 üstün tamamladı. Rakibi karşısında karşı son periyotta da etkili bir oyun sergileyen Darüşşafaka, karşılaşmadan 96-71 galip ayrıldı.