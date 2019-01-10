Darüşşafaka'nın konuğu Buducnost

1 Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular Transfermarkt, Süper Lig'de ilk yarının ardından değeri en çok yükselen futbolcuları sıraladı. 6 aylık dönemde genç stoper Ozan Kabak'ın değeri yaklaşık 43 kat arttı. İşte o isimler.

2 Fatih Terim'e 3 bin lira darp cezası İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.

3 Galatasaray Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

4 Belhanda 6 milyon euroluk teklif bekliyor Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda'yı Arap kulüpleri istiyor. Ancak Faslı oyuncu 6 milyon euro maaş teklif eden takım olmazsa sarı-kırmızılılarda kalacak.

5 Tolga Zengin, Yeni Malatyaspor yolunda Beşiktaş yönetimi tarafından Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tolga Zengin'e Yeni Malatyaspor talip oldu. Tecrübeli kaleci maaş konusunda anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek.

6 Rodallega dolandırıcıların elinden parasını son anda aldı Dolandırıcıların, sahte haciz yoluyla Rodallega'nın 2.5 milyon lirasını çalmaya çalıştığı öğrenildi. Durumu son anda fark eden Kolombiyalı futbolcunun avukatları parayı kurtarmayı başardı.

7 Galatasaray, drone'lu idman görüntülerini paylaştı İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray, drone'la çekilen antrenman görüntülerini paylaştı.

8 Galatasaray'da forvet transferinde son durum İmza parası konusunda Alan Carvalho'yla pazarlıklara devam eden Galatasaray yönetimi, bir taraftan da alternatif isimlere yönelmiş durumda.

9 Fenerbahçe, Babacar'ı kiralamak istiyor Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Sassuolo'dan Babacar'ı gündemine aldı.