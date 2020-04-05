Datome: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Luigi Datome, Radio Rai1'e açıklamalar yaptı.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yaşananlara değinen Datome, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

''BAZI ŞEYLERİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ''

Özellikle basketbol gibi temaslı sporlara değinen İtalyan yıldız, "Oynayıp oynamayacağımız, antrenmanlar yapıp yapmayacağımız ya da seyahatleri yapıp yapmayacağız, yine insanların salonlara gelip bizi izleyip izlemeyeceği, bunların hepsi yepyeni bir başlangıç olacak, hepimiz bu başlangıcı istiyoruz. Eğer bu koşullar oluşmazsa gelecek sezon neyle yüzleşeceğiz düşünmeliyiz, yeniden bazı şeyleri gözden geçirmeliyiz. Dürüstçe söylemek lazım sporda ya da herhangi bir konuda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.