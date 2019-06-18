Datome hafıza kaybı yaşadı

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının üçüncü çeyreğinde Fenerbahçeli Luigi Datome saha kenarına geldi.

İtalyan oyuncu, Fenerbahçe Kulüp Doktoru’na yakın zamanı hatırlamadığını iletti. Yapılan incelemelerde Datome’nin hafıza kaybı yaşadığı belirlenince oyuncu soyunma odasına götürüldü.

Doktor talimatıyla, Fenerbahçeli yıldızın hastaneye götürülmesine karar verildi. Ambulans ekibinden doktorlar da soyunma odasına geldi. Daha sonra Datome’nin salondaki ambulansla hastaneye götürülemeyeceği belirtildi.

Bu bilgiyi ise Anadolu Efes Kulüp Müdürü’nün ilettiği ve sarı lacivertlilere 112’nin aranmasının söylendiği öne sürüldü. Risk almak istemeyen Fenerbahçe cephesi, maça gelen ofis ekibinden bir görevlinin aracıyla Datome’yi hastaneye götürdü.

Anadolu Efes Kulüp Doktoru’nun ise konuyla bir ilgisi olmadığı, ayrıca Luigi Datome’nin yaklaşık 20 dakikalık bir hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan maç sonunda Anadolu Efes oyuncuları Dunston ve Larkin’in eşlerinin, akreditasyon kartı gerektiren alanda Fenerbahçe Beko soyunma odasına çok yakın bir mesafede galibiyeti dans ederek kutladıkları öğrenildi.