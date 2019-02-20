Datome: İdolüm Del Piero

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı İstanbul Erkek Lisesi'ndeki panele katılan Datome, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkçe olarak "Türkçe konuşmak konuşmak için hazır değilim. değilim. Özür dilerim dilerim." diyerek sözlerine başlayan Datome, bu sezon THY Euroleague'deki hedeflerinin yine zirve oldunu belirterek, "Hedefimiz sezon başından beri Final Four'a kalmak. Orada olmaktan fazlasını hedefliyoruz. 3 senedir buradayım ve hep Final Four oynadım. Orada şansınız yüzde 25 oluyor. İspanya'ya gittimiz takdirde sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"SAHADA ADİL VE ÖRNEK BİRİYDİ"

Bir öğrencinin, "Zeljko Obradovic'le çalışmak çalışmak nasıl bir duygu?" sorusuna Datome, "Çok şanslıyız ama onun oyuncusu olmak kolay değil. Onun standartlarını yakalamak kolay değil. Kariyeri ne kadar başarılı biri olduğunu gösteriyor. Onun söylediği her şeyi öğrenmek istiyoruz. Basketbol dışında da çok şey öğrenme şansınız var. Bize iyi insan olma konusunda da çok katkısı oluyor." cevabını verdi.

Örnek aldığı sporcuyu da açıklayan Datome, "Örnek aldığım sporcu İtalyan futbolcu Del Piero'dur. Sporcu olarak rol modelim oydu. Çok adildi sahada ve örnek biriydi." dedi.