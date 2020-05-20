Datome: Obradovic, bizim Michael Jordan'ımız

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Luigi Datome, takımın küçüleceği iddiaları üzerine geleceği için konuştu ve Zeljko Obradovic ile çalışmanın nasıl olduğunu anlattı.

Sportando'ya konuşan Datome, "Eğer tüm dedikoduları dinleseydim, sürekli endişelenirdim. Ülker ve Doğuş'un ayrıldığı zamanlarda da Fenerbahçe için bir şeyler konuşulmuştu. Fenerbahçe her zaman önemli bir seviyede kaldı. Adım adım bakacağım, sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşacağım. İstanbul'da kalırsam çok mutlu olacağım, başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim. Mutlu olmamı sağlayacak durumu arayacağım." ifadelerini kullandı.

Obradovic ile çalışmanın özel olduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Obradovic'in öğrencisi olmak güzel. Onun oyuncusu olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdim ancak bana karşı sert olduğunda, benim gelişmemi istediğini biliyorum. O bizim Michael Jordan'ımız, bu grubun lideri o. 5 yıldır, çok iyi bir birlikteliğimiz oldu." diye konuştu.