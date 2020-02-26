Daum Fenerbahçe'ye hoca önerdi

Galatasaray'a karşı 20 yıllık iç saha serisi geçtiğimiz hafta sona eren Fenerbahçe'de, teknik adam arayışları devam ediyor.

2003-2006 sezonları arasında Fenerbahçe görev alan ve şampiyonluklar yaşayan Cristoph Daum, Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifaya çağrılan Ersun Yanal'ın yerine Hırvat Niko Kovac'ı önerdi.

Alman teknik adamın, yönetime, “Niko Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var” dediği öğrenildi.

"YAZ DÖNEMİNDE ÇALIŞACAĞIM"

Sarı-lacivertli yöneticiler, bu gelişme sonrası 2018-19 sezonunda Bayern Münih’le üç kupa kaldıran başarılı çalıştırıcının ismini,teknik direktör listesine yazdı.

Yönetim, yaşanan gelişmeler sonrası boşta olan ünlü teknik adamla görüşmelere başlayacak. Kovac, kariyer planıyla ilgili olarak ise, ”Yaz döneminde tekrar görev alacağımı düşünüyorum. Bir kulüple özdeşleşebilmek makul bir seçenek. İngiltere, İspanya ve birçok iyi lig var.” dedi.