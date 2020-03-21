Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Christoph Daum'un da listede bulunduğu öne sürülmüştü.

Alman teknik adamdan Fenerbahçe sorularına yanıt geldi.

"NE SÖYLEDİYSEM, HEPSİNİ BİR SPEKÜLASYONA ÇEVİRDİLER"

Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini dile getiren Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi.