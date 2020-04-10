Daum yine Fenerbahçe'nin gündeminde

Ülkemizde daha önce ikişer kez Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi, bir defa da Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, bir kez daha Türkiye'ye gelebilir.

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir teknik adamla anlaşamayan sarı-lacivertli yönetim, Erol Bulut, Blanc ve Di Francesco gibi isimlerin olduğu listeye 66 yaşındaki Alman teknik adamı da ekledi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ile Daum'un Almanya'da bir araya geldiğini söyledi.

İşte Çelikler'in yazısı:

"Efendim, başkan Ali Koç ile Daum, Köln Fenerbahçeliler Derneği vasıtası ile uzun bir süreden sonra bir araya gelme imkanı bulmuş. Alman hocanın Fenerbahçe'deki ikinci döneminde birlikte çalışan ikilinin, o dönemden bu yana ara ara iletişimi sürmekteymiş.

Peki bu diyaloğun ötesinde 66 yaşındaki Alman hocanın planı neydi acaba.. Kaynağımın anlattıkları şöyle;

'2.5 yıl sözleşme yaparız. Bu yılın kalan 8 lig maçı ve kupa maçı için hiç ücret istemem. Ancak kupayı alırsak yahut takım Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde ederse prim alırım.

Yanıma, geleceğin en iyilerinden biri olabilecek genç bir Alman teknik direktör alır, kendisiyle gelirim. 2 yıl sonra istenirse görevi ona bırakırım.

Hali hazırda Leverkusen scout ekibinde analist olan oğlum Marcel Daum'u da ekibe katarım. Hem onun hem kendimin scouting'i ile Fenerbahçe'ye Brezilya'dan ve Avrupa'dan yeni oyuncular kazandırırım.

Görev sürem olan 2 yılın en az birinde şampiyon yapar sonra ya sportif direktör ya scout ekibi şefi olarak kulübe hizmete devam eder, kulübe oyuncu kazandırmayı sürdürürüm.'"