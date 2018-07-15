David Badia, F.Bahçe altyapısının başına geçti

Fenerbahçe'de altyapının başına Barcelona ve Antalyaspor'da da çalışan David Badia getirildi. Fenerbahçe’de değişim tüm hızıyla devam ediyor.

Bein Sports’un haberine göre; Sportif direktörlük görevine Damien Comolli, teknik direktörlük görevine de Phillip Cocu’yu getiren sarı-lacivertliler altyapının başına ise göre David Badia’yı getirdi.

UEFA Pro Lisans sahibi olan İspanyol futbol insanı, Barcelona’nın futbol okulu olan FCB Escola’nın Türkiye direktörlüğünü de yürütmüştü.

DAVID BADIA CEQUIER KİMDİR?

4 Eylül 1974 doğumlu olan David Badia Cequier, Barcelona'da Endüsti Mühendisliği mezunu.

Katalanca, İspanyolca, İngilizce'yi çok iyi düzeyde bilen İspanyol futbol adamı, iyi derece Almanca ve temel düzeyde Türkçe biliyor. Pedagoji ve psikolojinin birleşimi olan psikopedagojinin spor branşı üzerine yüksek lisans yapan Badia, İspanya Futbol Federasyonu'nda da metodoloji eğitimi almıştır.

UEFA PRO Lisansı'na sahip olan 44 yaşındaki futbol adamı, 2011 yılında İspanya 3. Lig ekiplerinden Gava'da U15 ve U17 antrenörlüğü yaptıktan sonra Barcelona'nın dünya çapındaki futbol okulları olan FCBescola'da görev yapmaya başlamıştır.

2013-14 döneminde FCBEscola'nın U12 antrenörlüğünü yürüten Badia daha sonra FCBEscola'nın İstanbul'daki direktörlüğünü yürütmüş ve 2016'da da Antalyaspor altyapısının başına geçmiştir.