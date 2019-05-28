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David Beckham yıllar sonra yeniden Old Traffod çimlerinde

İngiltere'nin efsane futbolcusu David Beckham futbolu bırakmasının ardından özel bir etkinlik için 6 yıl sonra yeniden Old Trafod çimlerine ayak bastı.

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İngiltere'de bir dönem yeşil sahalarının yıldızı, bugünün moda ikonu olan David Beckham, 44 yaşında yeniden sahalara indi.

Futbolu bırakmasının ardından 6 yıl sonra ilk kez Old Trafford çimlerine ayak basan yıldız futbolcu, performansından ve klasından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

David Beckham yıllar sonra yeniden sahaya indi VİDEO

YARDIM MAÇINA ÇIKTI

Maç Manchester United ve Bayern Münih'in eski futbolcuları arasında oynandı. İngiltere'de bulunan Old Trafford stadyumunda karşılaşan futbolcular, Manchester United Vakfı yararına top koşturdu.

MUHTEŞEM PERFORMANS

Manchester United oyuncularının 5-0 galip çıktığı maçta eski yıldız mükemmel bir performans sergiledi.Maç sonrası David Beckham'a övgü yağdıran taraftarlar, sosyal medyada eski futbolcunun hala takımda oynayabileceğini öne sürdü.

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