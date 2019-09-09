David Beckham'dan Messi'ye teklif

Lionel Messi'nin her sezon sonunda sözleşmesini fesh etme hakkının olduğunun ortaya çıkması sonrası Katalan basınının manşetleri değişmiyor.

Katalonya merkezli Mundo Deportivo gazetesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki Lionel Messi, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılarak ABD MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olmayı ciddi şekilde düşünüyor.

David Beckham'ın kurucuları arasında olduğu Inter Miami, Messi'ye çok önemli bir teklif yaptı. ABD'nin yaşam kalitesi en yüksek yerlerinden biri olan Miami'de Güney Amerika ve Hispanik nüfüsun fazla olmasının da Messi'yi etkileyen faktörler arasında olduğu vurgulandı.

4 yıldan bu yana kurulma aşamasında olan, logosunu duyuran ve MLS'te mücadele etme hakkını da alan Inter Miami, henüz resmi bir maça çıkmadı.