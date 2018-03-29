David Blatt: Kupayı İstanbul'a getirmek istiyorum

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı ULEB Avrupa Kupası'nın final serisinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak yeşil-siyahlıların İsrail asıllı ABD'li başantrenörü, David Blatt açıklamalarda bulundu.

Kupada yarı finalde eledikleri Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı çok iyi 2 maç yaptıklarını belirten Blatt, "Çok iyi bir takıma karşı çok kaliteli bir seri geçirdik. Play-off'larda ileri seviyelere çıktığınız takdirde, unutulmayacak maçlar oynayabilirsiniz. Biz de tam olarak bunu yaptık. Basın ve taraftarlar için eğlenceli olan da budur. Bu seride de insanların hafızalarına kazınan güzel anlar yaşandı." dedi.

Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden en iyi 2 takımın final serisinde karşılaşacağını aktaran 58 yaşındaki başantrenör, "Kupada şu ana kadar alınan galibiyet ve yaşanan mağlubiyetlerin önemli olmadığı bir noktaya geldik. Kuban'ın ev sahibi avantajına sahip olması önemli. Ancak biz final serisine gelene kadar deplasmanlarda da maç kazanabileceğimizi herkese gösterdik. Bu açıdan bakarsak, final serisinde de deplasman maçlarını kazanabilmemiz için büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Blatt, Rusya'nın Dinamo Saint-Petersburg takımı ile 2005'te İstanbul'da FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığının hatırlatılması üzerine ise "FIBA Avrupa Ligi, 2005'te Dörtlü Final formatında oynanıyordu. Benim aklımda çok güzel hatıralar bıraktı. İronik bir şekilde, o zaman biz de Lokomotiv Kuban'ın bu sezon yaptığı gibi 20 maçın tümünü kazanmıştık. Şimdi ise bunu tersine çevirmeye çalışacağız. Final serisinin bir maçını İstanbul'da oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Galatasaray'ın 2 sezon önce yaptığı gibi Türk temsilcisi olarak ULEB Avrupa Kupası'nı İstanbul'a getirmeyi çok istiyoruz. O dönemde Galatasaray'ın başantrenörü olan Ergin Ataman ile telefonda görüştüm. ULEB Avrupa Kupası finalini konuştuk. Biz zaten 2 yıldan bu yana Darüşşafaka'nın tarihi için çok önemli başarılar elde ettik. Bu başarılara bir yenisini daha eklemek istiyoruz." dedi.