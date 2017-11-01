David Silva: Şampiyonlar Ligi için her gece dua ediyorum

Premier League'in geride kalan 10 haftasında en yakın rakibi Manchester United'ın 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve sergilediği akıcı futbolla şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Manchester City'de takımın orta sahadaki beyni konumundaki David Silva'nın gözü Şampiyonlar Ligi'nde.

"HER GECE DUA EDİYORUM"

Bu sezon sahada ortaya koydukları oyunla Avrupa futbolunu domine edebileceklerini belirten Silva, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız için her gece dua ediyorum. Eğer kupaya ulaşacaksak, bunun ancak bu sene gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü oyunumuz muhteşem ve bu şekilde her kulvarda başarıya ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kariyerinde şimdiye kadar Valencia ile Kral Kupası, Manchester City ile Premier League, FA Cup, Lig Kupası ve Community Shield, İspanya Milli Takımı'yla ise Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşayan 31 yaşındaki David Silva'nın koleksiyonundaki en büyük eksik parça Şampiyonlar Ligi kupası.