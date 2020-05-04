David Thompson: Tugay bir fenomen

2001-2009 yılları arasında formasını terlettiği Blackburn'de sembol isimlerden biri olmayı başaran Tugay Kerimoğlu, bugün hala İngiliz ekibinin taraftarlarınca iyi hatırlanan isimlerden biri.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncularından biri olan Tugay Kerimoğlu ile 2002-2006 yılları arasında birlikte oynayan David Thompson, Goal'e verdiği özel röportajda, eski takım arkadaşını öve öve bitiremedi.

''TUGAY BİR FENOMEN''

Tugay'ın gördüğü en iyi futbolculardan biri olduğunu söyleyen Thompson, "Ne oyuncu ama! Onunla oynayana kadar ne kadar iyi bir futbolcu olduğunun farkında değildim. Tugay bir fenomen. Blackburn'e 30'lu yaşlarında geldi. Eğer daha erken gelmiş olsaydı Premier Lig'in büyük kulüplerinde oynar ve büyük etki yaratırdı, hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.