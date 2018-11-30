David Villa, Podolski'nin takımı Vissel Kobe yolcusu

Sezonu MLS ekiplerinden New York City FC'de tamamlayan David Villa, Iniesta'nın yanına gitmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde kariyerine New York City FC'de devam etmeyeceğini açıklayan David Villa'nın, Japonya temsilcisi Vissel Kobe'ye transfer olacağı iddia edildi.
İspanyol basınıan göre Andres Iniesta ve Lukas Podolski'nin de formasını giydiği Vissel Kobe, David Villa ile 1 yıllık sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.
Tecrübeli İspanyol golcünün geleceğinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor. David Villa, MLS'te forma giydiği New York City FC formasıyla 126 maçta 80 gole imza attı.