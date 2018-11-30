David Villa, Podolski'nin takımı Vissel Kobe yolcusu

1 Fatih Terim'den taraftara çağrı Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak antrenman için taraftara çağrıda bulundu.

2 İtalya basını Hakan Çalhanoğlu'nun satılacağını yazdı Finansal Fair-Play anlamında sıkıntı yaşayan İtalya ekibi Milan, devre arası transfer döneminde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satarak rahatlamayı düşünüyor.

3 Fatih Terim'in gönderilmesini istediği futbolcular L.Moskova yenilgisi sonrası ocak ayı transfer döneminde takımda değişiklik yapacağını söyleyen Fatih Terim, Eren, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Maicon ve Mariano'yu satış listesine koydu.

4 Ali Koç'un taraftara verdiği Ersun Yanal cevabı Ali Koç'un bir taraftarla yaptığı telefon konuşması sosyal medyada yayınlandı. Koç, "Ersun Yanal ile ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacağım" dedi.

5 Ülke puanına en çok katkı yapan takımlar Son 5 yıla bakıldığında ülke puanına en çok katkı sağlayan takım Beşiktaş oldu.

6 Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiler her zaman çok heyecanlı geçmiştir. İşte Sergen Yalçın'dan Hasan Kabze'ye kadar unutulmaz derbiler...

7 Koeman: Yeni yılda F.Bahçe'de olmam Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, sarı-lacivertli ekibin devre arasında kendisini göndereceğini ifade etti.

8 Cocu: Bir gün Barça'yı çalıştırabilirim Fenerbahçe'den kovulan Hollandalı teknik adam Cocu, bir gün Barcelona'yı çalıştırabileceğin açıkladı.

9 Derbi öncesi sakat ve cezalılar Süper Lig'de pazar günü oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ta 6, Galatasaray'da ise 7 futbolcu forma giyemeyecek.