David Wise unvanını korudu

Birleşik Amerikalı David Wise, 2014 Sochi'de olduğu gibi 2018 PyeongChang'da da bu disiplinde ilk sırayı kimseye bırakmadı.

Her sporcunun üçer deneme hakkının bulunduğu final müsabakasındaki ilk iki denemesinde hayal kırıklığı yaratan Wise, son hakkında ise muhteşem bir performans ortaya koyarak 97.20 puanla olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Wise böylece Kanadalı Alexandre Bilodeau'nun ardından olimpiyat tarihinde çifte altına sahip ikinci serbest kayak sporcusu oldu.

Bir diğer ABD'li Alex Ferreira'nın 96.40 puanla ikinci sırada tamamladığı finalde bronz madalya ise 94.80 puanla Yeni Zelanda'dan Nico Porteous'a gitti. Ülkesine kış olimpiyatlarındaki üçüncü madalyasını getiren 16 yaşındaki Porteous, ayrıca serbest stil kayakta tarihin en genç olimpiyat madalyalı ismi olmayı başardı.