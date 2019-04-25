1 İspanya'dan Arda Turan iddiası İspanyol basını, Barcelona'nın Başakşehir'de kiralık olarak oynayan Arda Turan'ı sezon sonunda satmak istediğini yazdı.

2 David Wise'ın rekor kıran atlayışı Birleşik Amerikalı kayakçı David Wise, yaklaşık 12 metrelik atlayışıyla kayakla en yükseğe atlama rekorunun yeni sahibi oldu.

3 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

4 İngiltere'de şampiyonluk kutlamalarına alkol yasağı İngiltere Federasyonu, Ramazan ayı dolayısıyla bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere şampiyonluk kutlamalarında alkol kullanımını yasakladı.

5 Fikret Orman'ın adaylık başvurusu hazır Fikret Orman, yeniden aday oluyor. Orman, 12 Mayıs’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi adaylık başvurusunu 900 imza ile siyah beyazlı kulübün divan kuruluna teslim edecek.

6 Galatasaray'da primler belli oldu Galatasaray'da yönetim, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunun kazanılması durumunda 20 milyon TL'lik prim dağıtma kararı aldı.

7 Fenerbahçe'nin transfere harcadığı para Sezon başı ve devre arasında toplam 16 transfer yapan Fenerbahçe, yaklaşık 180 milyon TL harcadı. Sarı-lacivertliler buna rağmen tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor.

8 Fenerbahçe ile Anadolu Efes Final-Four'a yakın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 1'e maç kazanmaları halinde Final-Four'a yükselecekler.

9 Beşiktaş'ın yeni hocası Lucescu olacak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in ardından takımı Lucescu'ya emanet edecek. Orman, seçimin ardından Rumen hocayı açıklayacak.