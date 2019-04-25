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David Wise'ın rekor kıran atlayışı

Birleşik Amerikalı kayakçı David Wise, yaklaşık 12 metrelik atlayışıyla kayakla en yükseğe atlama rekorunun yeni sahibi oldu.

David Wise'ın rekor kıran atlayışı
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Birleşik Amerikalı kayakçı David Wise, sıradışı bir performansa imza atarak rekor kırdı. Kayakla 11.70 metre yüksekliğe çıkan Wise, yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

WİSE'DAN 11.70'LİK ATLAYIŞ

Kırdığı rekorun ardından konuşan Wise, "Rampada hazırlanırken deyim yerindeyse kendimi oto pilota alıyorum. O kadar hızlanıyorsunuz ki korkmaya fırsatınız olmuyor. Ama daha sonra izlediğimde tüylerim diken diken oldu." dedi.

David Wise'ın rekor kıran atlayışı - İZLE

Davis Wise, 2014 ve 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.

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