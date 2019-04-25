Birleşik Amerikalı kayakçı David Wise, sıradışı bir performansa imza atarak rekor kırdı. Kayakla 11.70 metre yüksekliğe çıkan Wise, yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
WİSE'DAN 11.70'LİK ATLAYIŞ
Kırdığı rekorun ardından konuşan Wise, "Rampada hazırlanırken deyim yerindeyse kendimi oto pilota alıyorum. O kadar hızlanıyorsunuz ki korkmaya fırsatınız olmuyor. Ama daha sonra izlediğimde tüylerim diken diken oldu." dedi.
David Wise'ın rekor kıran atlayışı - İZLE
Davis Wise, 2014 ve 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.